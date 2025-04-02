بالفيديو مجزرة دامية: 19 شهيداً بينهم 9 أطفال في قصف استهدف عيادة أونروا بجباليا

فلسطين اليوم

استشهد صباح اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، 19 شهيداً بينهم أطفال في قصف الاحتلال عيادة الأونروا وسط مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأفاد مدير عام وزارة الصحة بغزة د. منير البرش: أن 19 شهيداً بينهم 9 أطفال وعدد من المصابين جراء قصف الاحتلال مقر عيادة وكالة "الأونروا" التي تؤوي نازحين بمخيم جباليا في شمال قطاع غزة.

وأوضح ، أن معظم الضحايا أصيبوا بتشوهات وحروق خطرة جراء قصف عيادة الأونروا بجباليا، حيث يتعمد الاحتلال القتل أكثر من الجرح، والمصابون يعانون من حروق تتجاوز نسبتها 50%.

وأكد د. البرش، أن الواقع الصحي في أسوأ ظروفه في القطاع والاحتلال يرتكب مجزرة تلو أخرى.

ومنذ استئناف الحرب على غزة، منذ 15 يوماً ارتقى 1100 شهيد في الغارات التي تشنها طائرات الاحتلال على قطاع غزة.

أسماء من عُرف من الشهداء في القصف على عيادة للأونروا التي تأوي نازحين بمخيم جباليا:

1- محمد غالب الشريف.

2- مهى سليم سويلم.

3- عبيده أحمد أبو سعده .

4- بيان أحمد أبو سعده.

5- يوسف طالب عليان.

6- بيسان أحمد أبو سعده .

7- عباده أحمد أبو سعده.

8- أحمد محمود أبو سعده.

9- أماني حسن محمود عليان.

10- ريماس نظير خليل النمنم.

11- عبدالله يوسف عليان.

12- أنس يوسف عليان.

13- يوسف طالب عليان.

14- محمد عايش عواد الشرافي.

15- إيمان مطيع أبو سعده .