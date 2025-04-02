عائلات أسرى الاحتلال: استعادة أبنائنا صارت مسألة ثانوية

فلسطين اليوم

قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إن حكومة الاحتلال باستئنافها الحرب وإرسالها المزيد من الجنود إلى غزة، تخلت عن مهمة إستعادة أبنائهم.

وأضافت عائلات أسرى الاحتلال في بيان لها، أن مسؤولية تحرير 59 أسيرًا من غزة، تقع على عاتق حكومة "إسرائيل"، لكن تلك المهمة تم تهميشها ووضعها في أسفل سلّم الأولويات، وأصبحت مجرد مسألة ثانوية.

وطالبت العائلات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير، أن يظهروا أمام الجمهور بشكل عام، وأمام عائلات الأسرى بشكل خاص، وأن يشرحوا كيف تخدم هذه العملية هدف استعادة الأسرى، وكيف ينوون منع تعريضهم للخطر.