أخرج الاحتلال المصلين: بن غفير يقود اقتحاماً للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

اقتحم ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء 2 أبريل باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين بقيادة الوزير المتطرف بن غفير اقتحموا الأقصى، على شكل مجموعات، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية في باحاته.

ووفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال أخرجت المصلين الفلسطينيين من باحات المسجد الأقصى بالتزامن مع اقتحام بن غفير للمسجد.

فيما أن مجموعات المستوطنين التي يتقدمها بن غفير اقتربت من عتبات المصلى القبلي في المسجد الأقصى.