حكومة الاحتلال تعين رئيسا مؤقتا لـ "الشاباك

فلسطين اليوم

قال مكتب رئيس حكومة الاحتلال، اليوم الأربعاء، إن بنيامين نتنياهو يعتزم تكليف القائم بأعمال رئيس "الشاباك" بمهام رئيس الجهاز مؤقتا، خلفا لـ "رونين بار"، الذي أقيل من الحكومة.

وأاضف مكتب نتياهو في بيان له "يواصل رئيس الوزراء إجراء المقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، بمن فيهم المرشحون الذين سبق أن أجرى معهم مقابلات".

وذكر المكتب أنه "وبحسب الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لانتهاء ولاية رونين بار (10 نيسان/ أبريل الحالي)، فلن تتمكن لجنة غرونيس من تعيين رئيس دائم للشاباك في الموعد المحدد".

وأشارالبيان إلى أن نتنياهو يعتزم تكليف القائم بأعمال رئيس جهاز الشاباك بالإنابة، حتى يتم تعيين رئيس دائم للجهاز.

وسبق وتراجع نتنياهو عن تعيين قائد سلاح البحرية الأسبق، إيلي شارفيت، رئيسا جديدا لجهاز الشاباك خلفا للمقال من المنصب بار.

ويوم 20 آذار/ مارس الماضي، صادقت حكومة الاحتلال على إقالة "بار" من رئاسة "الشاباك"، بعد قرار اتخذه نتنياهو، ما تسبب بتصاعد الاحتجاجات في الشوارع، ضد حكومة نتنياهو، والمطالبة بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، وإنهاء الحرب على غزة.