المجلس النرويجي للاجئين: أكثر من مليون شخص بحاجة ماسة إلى الخيام

فلسطين اليوم

أكد المجلس النرويجي للاجئين اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، أن أكثر من مليون شخص بحاجة ماسة إلى الخيام في قطاع غزة.

وأوضح المجلس، أن بعض الملاجئ مزدحمة للغاية في قطاع غزة، وتضطر إلى رفض استقبال العائلات.

وبين المجلس، أن منظمات الإغاثة في قطاع غزة تؤكد عدم امتلاكها خياما لتوزيعها بسبب الحصار الإسرائيلي.

وأفاد أن آلاف الأشخاص في قطاع غزة بحاجة إلى أغطية ومعدات لتجهيز الملاجئ المؤقتة الهشة.

وكان جيش الاحتلال قد استأنف الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار المنصرم، بعد توقفها في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، فيما أغلقت المعابر ومنعت إدخال المساعدات.

ومع نهاية هذه المرحلة، رفضت إسرائيل الانتقال إلى المرحة الثانية واستأنفت الحرب بذريعة إجبار حركة حماس عبر الضغط العسكري على إطلاق سراح من بقي من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

كما جاء استئناف الحرب بعد طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لتهجير أهالي قطاع غزة نحو دولة ثالثة، وهو ما تمسكت به حكومة الاحتلال، وأصبح أحد أهداف حربها على القطاع إجبار الأهالي على مغادرته تحت القصف والتدمير.



