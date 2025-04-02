على وقع حرب غزة: ترامب يزور السعودية في أول محطة خارجية له

فلسطين اليوم

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيتوجه إلى السعودية في مايو المقبل، في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى الرئاسة للمرة الثانية.

ونقل موقع أكسيوس الإخباري، عن اثنين من المسؤولين الأمريكيين ومصدر مطلع أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

ويأتي إعلان الرئيس الجمهوري عن زيارته في ظرف إقليمي بالغ الحساسية، يشكّل استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، أبرز معالمه.

واستضافت السعودية محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا، في ظل سعي ترامب إلى وقف إطلاق النار في الحرب الأوكرانية.

وقال ترامب هذا الشهر إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية لإبرام اتفاق تستثمر فيه الرياض ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

وذكر في السادس من مارس أنه من المرجح أن يزور المملكة خلال الشهر والنصف القادمين. وأشار إلى أن أول رحلة خارجية له خلال ولايته الأولى كانت إلى الرياض عام 2017 للإعلان عن استثمارات سعودية بلغت آنذاك نحو 350 مليار دولار.

ووفقاً للمصادر، ذكر أكسيوس أنه جرت مناقشة الزيارة المحتملة في الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين أمريكيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات بشأن الحرب في أوكرانيا.

وبحسب أكسيوس فإن مصدراً قال إن 28 أبريل كان موعداً محتملاً للزيارة لكن تم تأجيله، في حين قال مسؤول ومصدر مطلع إن الخطة الحالية هي أن يسافر ترامب إلى السعودية في منتصف مايو.