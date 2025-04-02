قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من نابلس والخليل

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجراليوم الأربعاء، الضفة الغربية، واعتقلت 12 مواطنًا فلسطينيًا من محافظتي الخليل ونابلس، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.

ففي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة مواطنين،هم بكر عبد الحكيم شحده حلايقه من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، واسيد الطيطي، ومحمد رضوان منسيه من بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وحسين فراس شفيق مرزيق، واسامة علاء طميزة من بلدة اذنا غرب الخليل، وحسن الزعارير من بلدة السموع جنوب الخليل، وياسر فراس العجلوني من مدينة الخليل، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وبحسب مصادر محلية، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها ومخيماتها، وأعاقت حركة تنقل المواطنين.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف شعبان حنني، عقب دهم منزل عائلته وتفتيشه في قرية بيت فوريك، شرقي المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يوسف الخماش، وهو شقيق الشهيد حمزة الخماش الذي ارتقى متأثرًا برصاص الاحتلال فجر اليوم، من منزل عائلته في حارة الياسمينة بـالبلدة القديمة بـمدينة نابلس.

وبحسب مصادر محلية، اعتقل الاحتلال الشاب عز البُزُم من منزل عائلته في مدينة نابلس.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات شرسة وغير مسبوقة، طالت أكثر من 15600 مواطن من الضفة والقدس المحتلتين، بحسب هيئات الأسرى.