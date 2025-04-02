ليلة من الجحيم على قطاع غزة: مجازر بحق عائلات وتوسيع للعملية البرية

فلسطين اليوم

حولت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة إلى كتلة من النار واللهب، فكانت ليلة من الجحيم على المواطنين بقصف عنيف وغارات متواصلة، فاستهدفت بقصفها منازل المواطنين وخيامهم المهترأة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 25 شهيدًا بينهم عائلات بأكملها.

واستشهد في قصف صهيوني عنيف 13 مواطناً جراء قصف إسرائيلي على منزل لعائلة عبد الباري وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم.

وأعلن وزير الدفاع الحرب يسرائيل كاتس توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، للسيطرة على "مناطق شاسعة"، بعد استئناف الحرب الشهر الماضي، مشيراً إلى أنه من المقرر السيطرة على مساحات واسعة من القطاع وضمّها إلى المناطق الأمنية الإسرائيلية.

وكان جيش الاحتلال قد استأنف الحرب على قطاع غزة في 18 مارس/ آذار المنصرم، بعد توقفها في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، مع دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ. ومع نهاية هذه المرحلة، رفضت إسرائيل الانتقال إلى المرحة الثانية واستأنفت الحرب بذريعة إجبار حركة حماس عبر الضغط العسكري على إطلاق سراح من بقي من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع، كما جاء استئناف الحرب بعد طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطة لتهجير أهالي قطاع غزة نحو دولة ثالثة، وهو ما تمسكت به حكومة الاحتلال، وأصبح أحد أهداف حربها على القطاع إجبار الأهالي على مغادرته تحت القصف والتدمير.











