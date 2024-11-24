جيش الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان لليوم 63

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على لبنان لليوم الـ 63، مستهدفا الأبنية السكنية في مناطق متفرقة بسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي.

وصباح اليوم الأحد، شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات على بلدتي شقرا وبرعشيت في قضاء بنت جبيل جنوبيّ لبنان، ما أدى إلى تدمير عدد من المباني والشقق السكنية.

ووجه جيش الاحتلال تهديداً بالإخلاء لسكان قرى زوطر الشرقية، وزوطر الغربية، وأرنون، ويحمر، والقصيبة جنوبي لبنان.

وفجر اليوم، أصيب عدد من المواطنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف الحارة الفوقا ببلدة مشغرة في البقاع الغربي في لبنان.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على بلدتي فرون ودير انطار بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف خراج بلدتي شقرا وبرعشيت جنوب لبنان.

ومساء أمس السبت، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 24 شهيدًا ارتقوا وأصيب 45 آخرون في الغارات الإسرائيلية اليوم على بلدات في قضاء بعلبك الهرمل.

وأشارت الصحة إلى ارتفاع حصيلة مجزرة البسطا في بيروت إلى 20 شهيدا و66 مصابا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3670 شهيدا و15413 مصابا منذ بدء العدوان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.