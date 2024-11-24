تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني

فلسطين اليوم

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني، تشكل ريال مدريد اليوم ضد فريق ليجانس الذي رسي عليه المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يهم الملايين من عشاق ومشجعي ريال مدريد الإسباني، إذ من المقرر أن يلتقي ريال مدريد اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، نظيره ليجانس في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت الرياض والقدس، ضمن الجولة الرابعة عشر من عمر الدوري الإسباني 2024- 2025، على ملعب “البلدي دي بوتاركي” معقل فريق ليجانيس.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني، ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 27 نقطة، بعد ثمانية انتصارات و3 تعادلات وهزيمة كانت على يد برشلونة، وبفارق نقطتين عن الوصيف أتلتيكو مدريد 7 نقاط عن المتصدر برشلونة علمًا بأن النادي الملكي لديه مباراة مؤجلة أمام فالنسيا، ويسعى ريال مدريد بمواجهة ليجانيس تقليص الفارق مع غريمه التقليدي برشلونة بعد أن تعثر الأخير أمس أمام سيلتا فيغو.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني، وينشر فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني، بعد أن انضم رودريجو جوس وإيدير ميليتاو ولوكاس فاسكيز إلى أوريلين تشواميني وداني كارفاخال وديفيد ألابا في قائمة المصابين، فضلا أن هناك بعض الإيجابية لكارلو أنشيلوتي، بعد أن استعاد حارس المرمى المفضل لديه تيبو كورتوا لياقته البدنية الكاملة، ويجب أن يبدأ هذه المباراة.

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني

تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني، تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليجانيس، إذ من المقرر أن يبدأ كارلو أنشيلوتي التشيكل أمام ليجانس، حراسة المرمى: كورتوا، أما خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، ميندي، بينما في خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، مودريتش، وخط الهجوم: فينيسيوس، مبابي، إبراهيم دياز، وإلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: تشكيل ريال مدريد ضد ليجانيس اليوم الأحد في الدوري الاسباني.