مقتل ضابط بجيش الاحتلال في الإمارات

فلسطين اليوم

أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميًا، صباح اليوم الأحد، العثور على جثة مبعوث حباد "تسفي كوغان" في الإمارات، بعد أن الإعلان عن أنه مفقود، مشيراً إلى أنه قُتل في في عملية فدائية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت العثور على جثة شخص في الإمارات يُشتبه أنه الحاخام الإسرائيلي المفقود.

وعثرت الأجهزة الأمنية الإماراتية على الضابط في جيش الاحتلال "تسفي كوغان" مقتولا.

ومن جانبه، قال وزير الحرب الأسبق أفيغدور ليبرمان: "قُتل الحاخام الراحل تسفي كوچان، وهو مبعوث حباد الذي عمل على نشر اليهودية وحب إسرائيل، بوحشية في الإمارات، أرسل التعازي لعائلته وأصدقائه".

يشار إلى أن وسائل إعلام عبرية، قد قالت أمس، إن التقديرات في "تل أبيب" ترجح أن رجل "الدين الإسرائيلي" قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران. على حد قولها.

وأفادت هيئة البث العام الإسرائيلية بأن أجهزة أمن الاحتلال تحقق "فيما إذا كانت الخلية المسؤولة عن اختطاف الحاخام كوغن، هي خلية أوزبكية تعمل بتوجيه من إيران".

ووفقا للرواية الإسرائيلية، فإن كوغن لم يصل إلى اجتماعات كان من المقرر أن يعقدها اليوم، فأثار ذلك شبهات حول اختفائه من مكان يبعد حوالي ساعة ونصف عن دبي.

وكان مجلس "الأمن القومي الإسرائيلي" قد أصدر تحذيرًا من السفر إلى الإمارات (بمستوى متوسط) بسبب تهديدات محتملة. ودعا المسافرين إلى تجنب الزيارات غير الضرورية واتخاذ تدابير أمنية مشددة.