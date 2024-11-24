فلسطين اليوم

فرض نادي سيلتا فيغو التعادل على ضيفه برشلونة (2-2) في الوقت القاتل للمباراة التي جمعتهما الليلة الماضية، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الضيوف بهدفين متتاليين سجلهما كل من الجناح البرازيلي رافينيا والمهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين (15، 61) على الترتيب.

ولكن فريق سيلتا فيغو عاد من بعيد وأدرك التعادل بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجم الإسباني ألفونسو غونزاليس مارتينيز ومواطنه هوغو الفاريز في الدقيقتين (84، 86) على الترتيب، وذلك بعد طرد لاعب خط وسط الفريق الكتالوني مارك كاسادو في الدقيقة 82 من زمن اللقاء على ملعب "بالايدوس".

واكتفى برشلونة بنقطة واحدة بعد هذا التعادل، رفع بها رصيده إلى 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب "الليغا" بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، الذي تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس (2-1) في وقت سابق من مساء الأحد.

في المقابل رفع سيلتا فيغو رصيده إلى 18 نقطة، ويحتل المركز الحادي عشر على سلم الترتيب بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.