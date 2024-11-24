لماذا تجد "إسرائيل" صعوبة في تحديد خطوات حزب الله المقبلة؟

فلسطين اليوم

أكدت صحيفة " هآرتس" العبرية، اليوم الأحد 24 نوفمبر 2024، أن "إسرائيل" تجد صعوبة في تنبؤ الخطوات المقبلة لحزب الله، في ضوء التغييرات الكثيرة التي طرأت على قيادة الحزب.

وأشار الصحيفة العبرية، إلى أن جزءاً من كبار المسؤولين الجدد الذين حلّوا محل القادة الذين استشهدوا في حزب الله غير معروفين لدى الاستخبارات الإسرائيلية.

وقال: "الحقيقة التي يجب أن تقال هو أن الجنود الإسرائيليين يقتلون في كل من لبنان وغزة من أجل لا شيء".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي محاولاته للتوغل براً في منطقة الخيام بالقطاع الشرقي للحدود، مع قصف مدفعي مكثف في محاولة لتطويق المنطقة التي تعتبر نقطة استراتيجية للتقدم البري، وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومة الإسلامية وقصف الحزب للبلدات الفلسطينية المحتلة و" تل أبيب."