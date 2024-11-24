إصابة مدير مستشفى كمال عدوان حسام أبو صفية بقصف إسرائيلي

فلسطين اليوم

أُصيب الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، وعدد من العاملين فيه إثر استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية.

وبحسب مصادر محلية، فإن طائرة مسيّرة للاحتلال ألقت قنبلة على مكتب الدكتور أبو صفية فور خروجه من غرفة العمليات، ما أدى إلى إصابته بشظايا في ساقه اليسرى، ووصفت إصابته ما بين المتوسطة إلى خطيرة.

وقالت مصادر طبية من داخل المستشفى في بيت لاهيا، إنها لم تتمكن من تقديم الخدمة الطبية اللازمة للطبيب المصاب "أبو صفية"، مشيرة إلى أنه متواجد في غرفة العناية المركزة، وتم تقديم بعض المسكنات له فقط، في ظل عدم وجود أي مختصين للأوعية الدموية أو الجراحة أو العظام داخل المستشفى.

وحذرت من احتمالية تدهور الوضع الصحي لـ "أبو صفية" نتيجة لعدم القدرة على تشخيص حالته بالكامل وعدم التمكن من إجراء صور أشعة لمكان إصابته جراء القصف الإسرائيلي المتواصل والاستهداف المباشر للمستشفى.

وفي أول تصريح لأبو صفية عقب إصابته قال، إن "الاحتلال يستهدف الجميع، لكن ذلك لن يثنينا على الاستمرار بمسيرتنا الإنسانية، وسنبقى نقدم هذه الخدمة مهما كلفنا الأمر".

وبحسب مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال استهدف محطات الأكسجين مرة أخرى فجر اليوم بعدة قنابل في داحل المستشفى.