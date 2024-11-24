فلسطين تتأثر بمنخفض جوي اليوم.. هذه تفاصيله

فلسطين اليوم

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأحد 24/11/2024: تتأثر البلاد تدريجياً بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويصبح الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية، واعتباراً من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

كما توقعت الأرصاد الجوية في النشرة الإلكترونية، أن يكون الجو في ساعات المساء والليل غائماً جزئياً إلى غائم وشديد البرودة خاصة المناطق الجبلية، ويتوقع سقوط أمطار متفرقة على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .