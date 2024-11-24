مقتل شخص أطلق النار قرب سفارة الاحتلال في عمّان

فلسطين اليوم

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية فجر اليوم الأحد، مقتل شخص أطلق النار تجاه إحدى الدوريات العاملة في محيط سفارة الاحتلال بمنطقة الرابية في العاصمة عمّان.

وقال الأمن العام الأردني، إن قوة أمنية تحركت فورا إلى الموقع وحددت مكان مطلق النار الذي حاول الفرار.

وأضاف أنه "جرى مطاردة مطلق النار ومحاصرته فبادر إلى إطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك مما أسفر عن مقتل الجاني".

وبينت مديرية الأمن العام أن "ثلاثة من رجال الأمن العام أصيبوا خلال العملية وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة متوسطة، فيما بوشرت التحقيقات".

وفرضت الشرطة الأردنية طوقاً أمنياً في محيط سفارة الاحتلال، أكما أغلقت قوات الأمن كل الطرق المؤدية إلى منطقة السفارة، كما نشرت طائرات مسيّرة في المكان.

وشهد محيط سفارة الاحتلال تظاهرات سابقة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.