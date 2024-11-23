لماذا يضع لاعبو الدوري الإيطالي علامة حمراء على الوجه؟

فلسطين اليوم

تشهد الجولة ال13 من الدوري الإيطالي، وضع جميع لاعبي المسابقة علامة حمراء على وجوههم، كشعار لحملة تهدف لزيادة الوعي بالعنف ضد النساء.

وتعد هذه السنة الثامنة، التي يدعم فيها الكالتشيو الحملة، التي قدمت رابطة الدوري الإيطالي بعض الإحصائيات بشأنها، لإيضاح سبب استمرارها ومدى أهميتها.

وقالت الرابطة، في بيان، إن 98 امرأة قتلن في إيطاليا، خلال عام 2024، وقتل 86% منهن على أيدي أحد أحبائهن أو أفراد الأسرة.

كما تشير التقديرات إلى أن 31.5% من النساء، تعرضن لشكل من أشكال الاعتداء الجسدي أو الجنسي في حياتهن، وأن أكثر من 28% منهن يرفضن الحديث عن هذه التجارب.

وفي هذا الصدد، قال لورينزو كاسيني، رئيس رابطة الكالتشيو، في تصريحات أبرزها موقع "فوتبول إيطاليا": "كرة القدم ليست مجرد رياضة، بل هي أيضا ظاهرة اجتماعية قوية، قادرة على الوصول لملايين المشجعين".

وأضاف: "لهذا السبب، يتعين علينا استخدام كل قوتنا لرفع الوعي ونشر القيم الأساسية، مثل الاحترام المتبادل والتضامن وعدم التمييز".