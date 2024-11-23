حزب الله يعلن استهداف دبابة "إسرائيلية" وايقاع طاقهما بين قتيل وجريح

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم السبت23/11/2024م، استهداف دبابة "إسرائيلية" بصاروخ موجه وايقاع طاقمها بين قتيل وجريح عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة.

وقال الحزب في بلاغ عسكري رقم "28":" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".