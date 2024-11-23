حزب الله يعلن استهداف دبابة "إسرائيلية" وايقاع طاقهما بين قتيل وجريح

الساعة 08:31 م|23 نوفمبر 2024
حزب الله
حزب الله

فلسطين اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، مساء اليوم السبت23/11/2024م، استهداف دبابة  "إسرائيلية" بصاروخ موجه وايقاع طاقمها بين قتيل وجريح عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة.

وقال الحزب في بلاغ عسكري رقم "28":" دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:20 من مساء اليوم السبت 23-11-2024، دبابة ميركافا بصاروخٍ موجّه، عند الأطراف الشرقية لبلدة البياضة، ما أدى إلى تدميرها، ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

كلمات دلالية

حزب الله حزب الله استهداف دبابة حرب لبنان الحرب على لبنان