فلسطين اليوم

استشهد 6 مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت23/11/2024م، في قصف "إسرائيلي" استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وبحسب مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، فإن الطواقم الطبية نقلت جثامين 6 شهداء وعدد من الإصابات إلى مستشفى العودة- النصيرات، اثر استهداف طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" منزل للمواطن محمد خالد "أبو سيف" في مخيم 5 في النصيرات

وأوضح أن النيران اشتعلت في المنزل المستهدف، ما تسبب في تضرر العديد من المنازل المجاورة له، وزيادة حصيلة الإصابات في صفوف المواطنين.

وأشار مراسلنا إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من التعرف على هوية عدد من الشهداء وهم " 1. مهند محمد خالد 2. عبدالله محمد خالد 3. سما محمد خالد 4. عايدة يونس خالد".

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الساعات الـ48 الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 120 شهيد و 205 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.







