فلسطين اليوم

أكدت وسائل اعلام "إسرائيلية"، اليوم السبت23/11/2024م، اختفاء ضابط "إسرائيلي" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

وبحسب قناة "كان" العبرية، عن مصدر "إسرائيلي" رسمي، أعلن اختفاء الضابط الإسرائيلي "تسفي كوغان" في الإمارات

في حين، قال موقع والا العبري:" الموساد وأجهزة الاستخبارات يحققون في اختفاء أحد مبعوثي حركة حباد اليهودية في أبو ظبي بالإمارات منذ يوم الأربعاء، ويُشتبه في أنه قد تم اختطافه أو اغتياله من قِبل جهات مسلحة، هذا وفقًا لمصدرين مطّلعين على الأمر - ووفقًا للمعلومات التي تمتلكها إسرائيل، هناك احتمال أنه كان تحت مراقبة جهات "إرهابية".

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت":" إن مبعوث حباد المفقود في أبو ظبي هو الحاخام تسفي كوچان، وانقطع الاتصال به يوم الأربعاء، وتتزايد الشكوك حول مقتله على يد جهات معادية".

في نفس السياق، نقل موقع "اسرائيل اليوم" عن الجالية اليهودية في الامارات، قولها " إنها سمعت عن اختطافُ الضابط الإسرائيلي (تسفي كوغان) من وسائل الإعلام الإسرائيلية".

وأضافت :" منذ اندلاع الحرب، اتخذت الحكومة في الإمارات خطوات إضافية لتعزيز أمن الطائفة اليهودية وأمرت في هذا السياق بإغلاق اثنين من المعابد اليهودية الثلاثة التي كانت تنشط في البلاد".

وزعمت الجالية اليهودية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتمتع بعلاقات رسمية مع إيران، وفي هذا الإطار يُسمح للمواطنين الإيرانيين بدخول البلاد، مبينة أن الإمارات لديها أجهزة أمنية قوية، والحادثة تشكل تحدياً داخلياً لها.

في 15 سبتمبر 2020، أعلن الرئيس الامريكي ترامب، تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والأمارات، زعمت حينها الامارات ان التطبيع جاء لصالح القضية الفلسطينية، الأمر الذي جعل العديد من الدول مثل البحرين والمغرب والسودان، أعلن التطبيع من الاحتلال الاسرائيلي عقب ذلك، متجاهلين النكبة الفلسطينية التى صنعت ونفذت على يد الاحتلال بدعم أمريكي.



