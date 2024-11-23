لأول مرة.. "حزب الله" يدخل الصواريخ المجنحة للمواجهة

فلسطين اليوم

كشف "المقاومة الإسلامية في لبنان – حزب الله"، اليوم السبت، عن إدخاله سلاح الصواريخ المجنحة للحرب المتواصلة مع جيش الاحتلال "الإسرائيلي".

وبث حزب الله مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية يوم الخميس الماضي، قاعدة "حتسور" الجويّة التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب تل أبيب "يافا المحتلة" بصواريخ مجنّحة.

وتضمنت المشاهد عملية التجهيز لإطلاق عدد من الصواريخ المجنحة، ومن ثم عملية إطلاقها باتجاه هدفها.

ويوم الخميس، أعلن حزب الله في بلاغ عسكري، أنه استهدف قاعدة "حتسور" الجوية، بصليةٍ من الصواريخ النوعية، دون الكشف عن طبيعتها في حينه.