لبنان.. 12 شهيدًا بمجزرة إسرائيلية في "شمسطار"

فلسطين اليوم

ارتكبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مجزرة ضد عائلات لبنانية، عقب قصف مبانٍ سكنية مأهولة في بلدة شمسطار، في محافظة بعلبك، شرقي لبنان.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية)، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي شنّ عدة غارات جوية على بلدة شمسطار في بعلبك، استهدف خلالها مباني سكنية مأهولة.

وأفادت بأن الغارة الثالثة على بلدة شمسطار استهدفت مبنى مأهولا بالسكان في محلة ضهر الصوان، مؤلفا من 3 طبقات، انتشل على إثرها 7 شهداء من تحت الأنقاض، وما زالت أعمال الإنقاذ ورفع الركام متواصلة.

وأضافت أن الغارة الثانية التي استهدفت منزلا في بلدة شمسطار أدت إلى استشهاد أسرة مؤلفة من أم وأربعة أولاد. منوهة إلى أن الغارة الأولى أوقعت عدة إصابات.

وذكرت الوكالة الرسمية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين على بلدتي شمسطار وطاريا غرب بعلبك.

وأغار على منزل خال من السكان في بلدة الحفير التحتا المجاورة لبلدة بوداي، من دون وقوع إصابات.

وصرحت وزارة الصحة اللبنانية، بأن 15 شهيداً ارتقوا وأصيب 63 شخصًا في حصيلة غير نهائية للغارة الإسرائيلية على البسطة الفوقا في بيروت. لافتة النظر إلى إصابة 14 شخصًا جراء غارات "إسرائيلية" على بلدات عدة جنوبي لبنان.