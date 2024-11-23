منذ فجر اليوم... استشهاد 38 مواطنا في قطاع غزة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم السبت 23/11/2024م، عن أعداد الشهداء التي وصلت مستشفيات قطاع غزة منذ فجر اليوم بفعل الغارات "الإسرائيلية" المتواصلة لليوم الـ 414.

وبحسب المصادر، فإن 38 شهيدا وصلوا منذ فجر اليوم المستشفيات 10 منهم في شمالي قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الساعات الـ48 الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 120 شهيد و 205 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.