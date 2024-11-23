جيش الاحتلال يصدر أوامر اخلاء لمناطق جديدة شرق مدينة غزة

فلسطين اليوم

أصدر جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم السبت23/11/2024م، أوامر اخلاء لمناطق جديدة في مدينة غزة.

وبحسب المتحدث باسم الجيش، فإن الجيش ينذر سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 731, 732, 733, 634 وهي بلوك مصنفة في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، زاعما أن أوامر الاخلاء لهذه البلوكات جاءت عقب رصد اطلاق صواريخ منها تجاه مستوطنات غلاف غزة.

وأشار إلى أن هذه المنطقة تم تحذيرها عدة مرات في الماضي، مضيفا " من أجل أمنكم، عليكم اخلائها فوراً".

وبين الحين والأخر، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" وفق سياسية متواصلة بدأت من إعلانه الحرب على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي 2023، مطالبته بإخلاء مناطق سكنية في محافظات قطاع غزة تحت حجج واهية، محاولا بذلك تهجير السكان من مناطق سكناهم وتوجهم إلى مناطق جنوب القطاع والذي يدعى انها مناطق أمنة، في حين يؤكد الواقع أن كافة مناطق القطاع ليست أمنة وتتعرض للقصف على مدار الساعة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



