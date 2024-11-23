شهيدان اثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين وسط مدينة خانيونس

فلسطين اليوم

أفادت مصادر صحفية فلسطينية، مساء اليوم السبت23/11/2024م، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين في قصف "إسرائيلي" استهدف مجموعة من المواطنين وسط مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فإن سيارات الإسعاف تمكنت من نقل جثماني شهيدين وعدد من الإصابات إلى مجمع ناصر اثر قصف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب البوابة الشرقية لمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني في حي الأمل وسط مدينة خانيونس.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الساعات الـ48 الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 120 شهيد و 205 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.