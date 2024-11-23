في عملية مركبة.."القسام" تعلن استهداف قوة "إسرائيلية"بقذيفة مضادة للأفراد في مدينة رفح

فلسطين اليوم

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت23/11/2024م، استهدافها قوة مشاة هندسية صهيونية مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإصابتهم بشكل مباشر في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري :" في عملية مركبة قرب مفترق برج عوض بمدينة رفح جنوب القطاع.. تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة مشاة هندسية صهيونية مكونة من 5 جنود بقذيفة مضادة للأفراد وإصابتهم بشكل مباشر".

"كما استهدافنا ناقلة جند بقذيفة "الياسين 105" ورصد المجاهدون هبوط الطيران المروحي لإجلاء جنود الاحتلال الجريح والقتلى"، بحسب بلاغ القسام.

وفي وقت لاحق من اليوم، عرضت "القسام" مشاهد من عملية استهداف مجاهدي القسام منزل تحصن فيه قوة صهيونية قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا شمال القطاع، وايقاعها بين قتيل وجريح، للمشاهدة اضغط هنــــــا

ولليوم الـ414 على التوالي، تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال "الإسرائيلي" التي تواصل حربها الشرسة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضي2023م، والتي راح ضحيتها حتى اللحظة 44,176 شهيدا و 104,473إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.