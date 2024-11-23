فلسطين اليوم

أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مساء اليوم السبت23/11/2024م، مقتل أسيرة "إسرائيلية" في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة

وقال أبو عبيدة عبر قناته في "التليجرام":" بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة" مؤكداً أن الخطر لا يزال محدقاً بحياة أسيرة أخرى كانت معها.

وأضاف :" على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".

وشدد الناطق باسم القسام على أن مجرم الحرب "نتنياهو" وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم.

وعقب تغريدات الناطق باسم القسام "أبوعبيدة" نشرت الكتائب صورة لجثة يعتقد انها للأسيرة "الإسرائيلية"، حملت عنوان " ضحية جديدة من ضحايا نتنياهو وهليفي - الوقت ينفد...



