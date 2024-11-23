صورة استشهاد مواطن في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة مراج شمال مدينة رفح

الساعة 04:29 م|23 نوفمبر 2024
شهيد- صورة ارشيفية
شهيد- صورة ارشيفية

فلسطين اليوم

افادت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم السبت23/11/2024م، باستشهاد مواطن في قصف "إسرائيلي" استهدف منطقة مراج شمال مدينة رفح.

وبحسب المصادر، فإن طواقم الاسعاف تمكنت من انتشال جثمان الشهيد عبد الله سامي جرغون ونقله إلى مستشفى الأوروبي، اثر استهدفه من قبل طائرات الاحتلال الاستطلاعية في منطقة مراج (حي البيوك) شمال شرق رفح.

وارتكب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خلال الساعات الـ48 الماضية، 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 120 شهيد و 205 إصابة، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44,176   مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 104,473  آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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