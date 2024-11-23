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بالفيديو القسام تعرض مشاهد لاستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل منزل غرب جباليا
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء اليوم السبت23/11/2024م، مشاهد من عملية استهداف منزل تحصنت بداخله قوة "إسرائيلية"، في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.
وأظهرت المشاهد التى عرضتها "القسام"، استهداف مجاهدي القسام منزل تحصن فيه قوة صهيونية قرب مفترق الصفطاوي غرب جباليا شمال القطاع، وايقاعها بين قتيل وجريح.
وفيما يلي المشاهد التى عرضتها "القسام"