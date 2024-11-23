بوريل: يجب ألا نصمت تجاه جرائم الإبادة الإسرائيلية

فلسطين اليوم

أكد مفوض السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت 23-11-2024، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضت أكبر حملة تعتيم على حرية الصحافة لما يحدث في غزة لكن نتنياهو لن يستطيع التعتيم على ما يحدث في غزة.

وقال بوريل في تصريحات صحفية: "لم نر صوراً كثيرة لما ارتكبه "أفراد حماس" في السابع من أكتوبر لكننا نرى كثيراً من الصور لمعاناة أطفال غزة". وفق قوله.

وأضاف: "تداعيات الصراع والإبادة في الشرق الأوسط تؤثر على العالم بأسره وتضع الإنسانية في مأزق، ويجب ألا نصمت تجاه الإبادة والجرائم الإسرائيلية".

وتابع بوريل: "التهديد بوقف المساعدات الإنسانية لغزة سيؤدي إلى مخاطر أكبر، ولم يعد هناك شيء في غزة والناس تُركوا ليواجهوا خطر الموت".

وأردف: "علينا مواجهة وقائع الاحتلال الإسرائيلي والالتزام بالقرارات الدولية الصادرة في ذلك".

وأوضح أن "قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت ليس سياسياً وعلى دول الاتحاد تنفيذه لأنه ملزم، مشيراً إلى أنه يجب فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين".

وقال بوريل: "على الدول الغربية أن تتعامل مع نتنياهو كما تتعامل مع بوتين ومن غير المقبول ازدواجية المعايير".

وأضاف مفوض الاتحاد الأوروبي: "يجب أن يعلو صوتنا إزاء ما يجري من انتهاكات إسرائيلية وانتقاد سياسة الحكومة الإسرائيلية لا يعني معاداة للسامية".