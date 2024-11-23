فلسطين اليوم

أعلنت السلطات المحلية، في ولاية أوهايو الأمريكية، مقتل شخصين وإصابة آخر بجروح خطيرة، إثر انفجار في منزل.

وانتشر مقطع فيديو، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يبدو أنه من كاميرا مراقبة لمنزل مجاور، ظهرت فيه لحظة انبثاق الموجة الانفجارية، من المنزل المتطاير إلى فتات.

وبعد سكون الانفجار وسقوط شظايا المنزل الكبيرة، ظهر ما يشبه قطع القطن، تتهاوى إلى الأرض بروية.

وأعلنت السلطات المحلية أن أسباب الحادث لا تزال مجهولة.