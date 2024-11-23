120شهيداً و205 إصابات في غزة خلال 48 ساعة

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن مئات الشهداء والإصابات، وصل منها للمستشفيات 120 شهيداً و205 إصابات خلال الـ (48 ساعة الماضية).

وقالت الصحة في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 414 على قطاع غزة: "لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وأفادت بارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 44176 شهيداً و104473 إصابة منذ السابع من إكتوبر للعام 2023م.

وأهابت، بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر الرابط المرفق، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

رابط تسجيل شهداء ومفقودي العدوان على غزة