فلسطين اليوم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثار دهشة المتابعين، لشاب جزائري تمكن من أكل خروف بدقائق.

التهم شاب جزائري يدعى، سليم الأكول، خروفاً يزن 15 كيلوغراما في نصف ساعة.

ويظهر الفيديو الذي نشره الشاب على صفحته على منصة "تيك توك"، فيديو له وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة آلاف الجزائريين، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الشاب إن تحدي أكل خروف روماني "يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملا".

يذكر أن الشاب يمارس هذه الهواية منذ سنة 1999، وبحسب قوله فإن يستعد لتناول جمل بأقل من ساعة، مواصلاً تحقيق التحديات.