الكشف: الهلال السعودي يرفض بيع نجمه أوليفيرا

فلسطين اليوم

كشفت تقارير إعلامية سعودية، اليوم السبت 23-11-2024، عن "أن نادي الهلال السعودي رفض بيع نجمه المتألق، البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، بعدما تلقى عرضاً من نادي إنتر ميامي الأمريكي.

وكانت شهدت قائمة اللاعبين في مباراة الهلال والخليج التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، استبعاد مالكوم أوليفيرا.

وقال فريق الهلال في حسابه على منصة "إكس": "مالكوم لن يغادر مع بعثة الفريق إلى الدمام وذلك نظراً لظروف ابنه الصحية".

ومن جانبه، قال الإعلامي الرياضي طارق النوفل في برنامج "الأول": "لدي خبر حصري سيفرح جمهور الهلال السعودي، النادي رفض عرضاً مغرياً من أحد الأندية الأمريكية التي تتصدر المشهد حالياً لشراء ما تبقى من عقد البرازيلي مالكوم".

ولم يذكر البرنامج "اسم النادي الراغب في ضم نجم الهلال إلا أنه كشف عن أنه الفريق الذي يتصدر المشهد الكروي في الولايات المتحدة الأمريكية حاليا في إشارة إلى إنتر ميامي".

ويُشار إلى أنه انضم مالكوم إلى الهلال في صيف عام 2023 قادما من نادي زينيت سانت بطرسبورغ الروسي وبعقد لمدة 4 سنوات حتى 30 يونيو 2027.

جدير ذكره أنه سجل اللاعب البرازيلي 26 هدفاً وصنع 19 آخرين خلال 63 مباراة رسمية مع نادي الهلال في مختلف المسابقات المحلية والخارجية منذ الانضمام إليه وحتى الآن.