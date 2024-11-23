فلسطين اليوم

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب، نشرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب، حتى يتمكن أهالي المنطقة والنازحين في مناطق الوسطى والجنوب من معرفة موعد استلام الطرود الغذائية والطحين وتخفيف العبء عن مراكز الأونروا.

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب، في ظل أزمة الطحين التي تعصب في قطاع غزة، لاسيما في وسطه وجنوبه، التي أدت إلى ارتفاع سعر كيس الطحين 25 كيلو غراما إلى 500 شيكل، عملت الأونروا على الإعلان عن توزيع ما تبقى من الدفعة الثانية والثالثة للذين لم يستلموها، وفي هذا الصدد نشرت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب.

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب، وأعلنت الأونروا، مؤخراً استمرار توزيع الدقيق (الطحين) للدورة الثانية والثالثة على جميع الأُسر (اللاجئ، أو المواطن) في كل من المناطق (محافظة خانيونس، ومحافظة الوسطى).

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب، كما وأشارت الأونروا إلى استمرارها في توزيع السلة الغذائية (الكابونة البنية) على الأسر التي لم يسبق لها الاستلام حال توفر الكميات من الأسر الأكبر حجما إلى الأقل. وتشترط الأونروا عند الحضور لاستلام السلة الغذائية المتمثلة بعدد من أكياس الطحين الأبيض، أن يحضر رب الأسرة هويته الشخصية، أو ما ينوب عنها من أوراق ثبوتية في حال فقدان الهوية.

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب

رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب، وتتيح أيضاً لأي من أفراد الأسرة فرصة استلام السلة الغذائية بشرط إحضار هوية رب الأسرة بالإضافة إلى الهوية الشخصية للمستلم، وإلى هنا نكون قد أنهينا مقالة حملت عنوان: رابط فحص موعد استلام المساعدة الغذائية والطحين من أونروا في الوسطى والجنوب.