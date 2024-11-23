ارتقاء الصحفي أبو قفة يرفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 189

فلسطين اليوم

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (189 صحفياً وصحفيةً) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد الإعلان عن استشهاد الزميل الصحفي وائل إبراهيم أبو قفة المحاضر بقسم الصحافة والإعلام في الجامعة الإسلامية ويعمل صحفياً في إذاعة القرآن الكريم التعليمية - صوت الجامعة الإسلامية.

وأدان "الإعلامي الحكومي" بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، محملاً الاحتلال كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء.

وطالب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وذات العلاقة بالعمل الصحفي في العالم إلى ردع الاحتلال وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة والضغط عليه لوقف جريمة الإبادة الجماعية، ووقف جريمة قتل واغتيال الصحفيين الفلسطينيين.

وختم بياه بالقول: "نسأل الله تعالى لجميع الزملاء الشهداء الصحفيين الرحمة والقبول والجنة، ولذويهم وللأسرة الصحفية الفلسطينية الصبر والسلوان".