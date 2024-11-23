من هو محمد حيدر الذي زعم الاحتلال اغتياله؟

فلسطين اليوم

يُعد، محمد حيدر، من قيادات الصف الأول بحزب الله المتوارية بالظل ومن أهم العقول الأمنية ويتميز ببعده عن الإعلام والسياسة.

محمد حيدر أو "أبو علي حيدر" كما يُلقب في داخل الحزب، زعمت القناة 12 العبرية، "أن هدف الهجوم في البسطة الفوقا في العاصمة بيروت، هو محمد حيدر الملقب «أبو علي»، رئيس قسم العمليات في حزب الله وأحد كبار الشخصيات في التنظيم". بحسب القناة.

ووفقاً للقناة العبرية: " كان حيدر يقيم في شقة مخفية"، فيما لم تؤكد القناة ما إذا كانت عملية الاغتيال ناجحة".

يُذكر أن حيدر من قيادات الصف الأول في الحزب، ومن أهم العقول الأمنية فيه، وكان نائباً عن محافظة بعلبك في 1992 وبعدها ابتعد كلياً عن الإعلام والسياسة.

كما حاولت إسرائيل استهدافه منذ سنوات، عبر إرسال طائرتي “درون” إلى منطقة الضاحية الجنوبيّة لبيروت وتمّ إسقاطهما.

ويُعد حيدر من القيادات الأمنية البارزة التي تلعب دوراً محورياً في منظومة "حزب الله" الجهادية بعد عماد مغنية، ومصطفى بدر الدين، وهو من النواة العسكرية الأولى للحزب ومن الرعيل المؤسس له، مما يجعله من الشخصيات البارزة في هيكلية الحزب.

ويعتبر من القيادات القليلة في "الحزب" من هذا الصف التي بقيت على قيد الحياة، في انتظار تحديد مصيره بعد غارة الفجر على الضاحية الجنوبية.

كما يعتبر حيدر عقل أمني بامتياز، حتى أن المقربين من الحزب يعتبرونه الرجل الذي بنى أجهزته الأمنية على مدار السنين، من خلال مسؤوليات أمنية رفيعة.

كما أنه للرجل صله قرابة (عدلاء) مع القياديين بحزب الله، الشهيد، محمد عفيف، والقيادي وفيق صفا.

كان نائبا عن محافظة بعلبك في البرلمان اللبناني في ١٩٩٢، قبل أن يبتعد بشكل كامل عن الإعلام والسياسة.

ويُشار إلى أنه ارتفعت حصيلة الغارة على منطقة البسطة وسط بيروت إلى 11 قتيلا و23 مصابا، وفق الدفاع المدني اللبناني.

وكانت استهدفت ضربة جوية "إسرائيلية" فجر اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، مبنى سكنياً في قلب بيروت بـ"خمسة صواريخ" ودمرته بالكامل، وسط أناء عن اغتيال قيادي بارز في حزب الله.

وادعت القناة 14 العبرية، أن سلاح الجو هاجم فجر اليوم مبنى وسط بيروت والمستهدف قيادي بارز في حزب الله.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر "أمني" قوله: " إن "إسرائيل" استهدفت فجر اليوم في بيروت مبنى كان يتواجد فيه رئيس دائرة العمليات في حزب الله محمد حيدر ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت". وفق قولها.