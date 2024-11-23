د. أبو صفية يكشف خسائر قصف الاحتلال "لكمال عدوان"

فلسطين اليوم

أكد مدير مستشفى كمال عدوان، د. حسام أبو صفية، اليوم السبت 23-11- 2024، أنه منذ مساء أمس بدأ الاحتلال بقصف المستشفى بشكل مباشر ما أدى لوقوع إصابات وأضرار جسيمة في مرافق المشفى.

وقال د. أبو صفية في تصريح له: "يوم أسود يُضاف إلى أيام القصف المتتالية على مستشفى كمال عدوان، بالأمس الجمعة، من بعد العصر وحتى منتصف الليل، بدأ القصف بشكل مباشر على مدخل الاستقبال والطوارئ عدة مرات، بالإضافة إلى قصف ساحات المستشفى ومولدات الكهرباء وبوابات المستشفى".

وأضاف قائلاً: "القصف أدى إلى وقوع 12 إصابة بين الأطباء والممرضين والإداريين الذين أصيبوا داخل الاستقبال والطوارئ. كما خلف القصف دمارًا في المولد الكهربائي وشبكة الأكسجين والمياه، مما تسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف في صفوف المصابين والمرضى، بما في ذلك الأطفال والنساء".

وأشار أبو صفية إلى "أن مستشفى كمال عدوان يوجد فيه 86 إصابة، و8 حالات في العناية المركزة على أجهزة التنفس، و13 طفلًا يتلقون العلاج في قسم الأطفال. كما بدأنا بتسجيل حالات سوء التغذية في قسم الأطفال".

وطالب مدير مستشفى كمال عدوان "العالم بالتدخل العاجل لإدخال وفود طبية جراحية، ومستلزمات طبية، ومركبات إسعاف".

كما طالب "بتوفير حماية دولية للمنظومة والكوادر الصحية في شمال غزة، حتى نستطيع الحفاظ على حياة المرضى والجرحى الذين يحتاجون إلى الخدمة الإنسانية على مدار الساعة، حتى وإن كانت بأقل الإمكانيات".