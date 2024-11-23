نشر تفاصيل جديدة حول "صفقة التبادل" بين المقاومة و"إسرائيل"

فلسطين اليوم

نشرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، صباح اليوم السبت 23-11-2024، تفاصيل جديدة حول مستجدات جهود صفقة تبادل أسرى محتملة بين المقاومة في غزة وكيان الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت "مكان" عن مصادر "تشارك في مفاوضات صفقة التبادل"، حديثها عن "تفاصيل جديدة حول موقف حماس بقولها إن الادعاء الإسرائيلي بأن حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق تبادل دون الالتزام بوقف الحرب هو غير صحيح". وفق قول الهيئة.

وأضافت: "حماس لن توقع على اتفاق لا يتضمن ضمانات لإنهاء الحرب؛ لكنه أقر بوجود علاقة بين وقف إطلاق النار في لبنان وإمكانية حدوث تغييرات في موقف الحركة". وفق قولها.

وزعمت مكان بقولها: "حماس شعرت بأن التزام حزب الله بمساندتها في الحرب لم يعد قائماً". على حد وصفها.

ووفقاً لمصادر أخرى تشارك في المحادثات، بأن "وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله من شأنه أن يضعف موقف حماس وربما يجبرها على أن تكون مرنة فيما يتعلق بصفقة التبادل". وفق قولها.

ومن ناحيته، أكد مسؤول أمني كبير، أمس، "أن شروط صفقة إطلاق تبادل المختطفين قد تغيرت". وفق قوله.

وقال المسؤول الكبير: "حماس تتعرض لضغوط شديدة، ولم تستسلم، لكن من المرجح أنها مهتمة بالتوصل إلى اتفاق". على حد وصف المسؤول.

وتابع قائلاً "لهيئة مكان": "نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق، حتى لو كانت هناك معارضة في الحكومة، فإن الاتفاق سوف يتم تنفيذه، لقد اتهموا رئيس الوزراء بعدم الرغبة في التوصل إلى اتفاق ولكن حماس لم تكن تريد التوصل إلى اتفاق. والآن أصبح التوصل إلى اتفاق في مصلحة حماس". وفق قوله.

وقال المسؤول الأمني: "​​إنه ليس من المستحيل أن يتم تنفيذ صفقة تبادل المختطفين حتى قبل تولي الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة مهامها في يناير المقبل، والمخطط المقترح هو اتفاق مرحلي يتضمن مرحلة إنسانية أولى ووقفاً للحرب لمدة 42 يوماً، وستحاول إسرائيل إعادة أكبر عدد ممكن من المختطفين خلال هذه المرحلة". على حد قوله.

وقال المصدر الأمني: "إننا نقترب من ممارسة خيار التسوية مع لبنان، حيث أن مبدأ التسوية هو انتصار إسرائيل على حزب الله". على حد وصفه.