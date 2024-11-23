مستوطنون يهاجمون منازل المواطنين شرق نابلس

فلسطين اليوم

هاجم مستوطنون، فجر اليوم السبت 23-11-2024، منازل المواطنين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد رئيس بلدية بيت فوريك، حسين حج محمد، أن "مستوطنين هاجموا منازل المواطنين بحماية جيش الاحتلال على أطراف حي الضباط في البلدة".

وأوضح حج محمد أن "الأهالي تصدوا للمستوطنين، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط إطلاق للرصاص".

جدير ذكره أن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة بيت فوريك والمنطقة ذاتها، السبت الماضي، وأحرقوا وعددا من المركبات، وغرفاً زراعية في إطار مسلسلهم اليومي لتهجير السكان الفلسطينيين من البلدة.