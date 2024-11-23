فلسطين اليوم

تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، من المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة وسيلتا فيجو في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت 23 11 2024، ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "بالايدوس"، وسط بحث مهيب من عشاق كرة القدم عن تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، ويواصل عشاق برشلونة البحث عن البحث عن تشكيلة برشلونة المتوقعة والرسمية امام نظيره سيلتا فيجو لا سيما أن المدير الفني فليك، يفقد عدداً من نجوم الفريق من التشكيلة الرسمية لبرشلونة، لهذا يرفق فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.

تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يمتلك سيلتا فيجو 17 نقطة، إذ يتواجد في المركز الحادي عشر، وسيحاول برشلونة الانتصار وتوسيع الفارق مع ريال مدريد، بينما سيسعى سيلتا فيجو تقديم مباراة من أجل الفوز ورصد النقاط الثلاث لسجلهم المتأخر في سلم الترتيب لمحاولة التقدم في المسابقة ومطاردة كبار الليغا.

تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024

تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، تشكيل برشلونة المتوقع أمام سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، ومن المتوقع أن يدخل المدير الفني لنادي برشلونة المباراة في هذه التشكيلة، حراسة المرمى: بينيا، أما خط الدفاع: كوندي، كوبارسي، إينيجو مارتينيز، بالدي، بينما سيكون في خط الوسط: كاسادو، فرينكي دي يونج، أما خط الوسط الهجومي: أولمو، بيدري، رافينها، وخط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، وإلى هنا نختم مقالتنا التي حملت عنوان: تشكيلة برشلونة وسيلتا فيجو المتوقعة لمباراة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024.