إنذارات بإخلاء مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت

فلسطين اليوم

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت 23-11-2024، سكان منطقتي الحدث، وشويفات العمروسية في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت بإخلائها "فوراً"، تمهيداً لقصفهما. وفق قوله.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، عبر منصة "إكس": إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية، وتحديداً في مناطق الحدث، وشويفات العمروسية في منطقة الضاحية الجنوبية، الإخلاء فوراً". بحسب قوله.

وطالب المتحدث الإسرائيلي من سكان المنطقة المهددة "الابتعاد عنها، لمسافة لا تقل عن 500 متر". وفق قوله.

جدير ذكره أنه أسفر عدوان الاحتلال على لبنان عن 3 آلاف و645 شهيداً، و15 ألفا و355 جريحاً، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلاً عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي.