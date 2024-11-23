فلسطين اليوم

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-11-2024ـ، ويبحث الكثير من المتابعين في هذه الأوقات عن أسعار الذهب عبر محرك البحث الشهير جوجل؛ كونها تهم شريحة واسعة منهم؛ لأنه يعتبر ملاذاً أمناً للمواطنين لحفظ أموالهم.

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم 23-11-2024، ونحرص في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، على تقديم كافة التحديثات المتعلقة بأسعار الذهب للمتابعين كي يبقوا على متابعة مستمرة لأسعار الذهب.

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-11-2024

سعر الذهب بالأردن اليوم

شهدت أسعار الذهب في الأردن، اليوم السبت 23-11-2024، ارتفاعًا ملحوظًا، مدفوعة بتحسن الأسعار عالميًا حيث بلغت الأونصة حوالي 2,690 دولارًا. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على السوق المحلية، وجاءت الأسعار كما يلي:

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-11-2024

أسعار الذهب بكافة العيارات

سعر عيار 24:

السعر المحلي: 61.24 دينارًا أردنيًا

سعر عيار 22:

السعر المحلي: 56.14 دينارًا أردنيًا

سعر عيار 21:

السعر المحلي: 53.59 دينارًا أردنيًا

ارتفاع أسعار الذهب في الأردن اليوم السبت 23-11-2024

سعر عيار 18:

السعر المحلي: 45.95 دينارًا أردنيًا

سعر الليرة الذهب في الأردن

وسجلت الليرة الذهب عيار 21، وهي من أكثر الأنواع تداولًا في السوق الأردني، سعرًا بلغ 428.88 دينارًا أردنيًا، بحيث يتميز هذا النوع بشعبيته الكبيرة، سواء للاستثمار أو للاقتناء في المناسبات الاجتماعية.



