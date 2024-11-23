انتحار 6 جنود إسرائيليين وهذا عدد من يعالجون نفسياً..!

فلسطين اليوم

كشفت "يديعوت أحرنوت"، أمس الجمعة، أن ما لا يقل عن ستة جنود من الجيش الإسرائيلي، الذين قاتلوا لفترة طويلة في غزة ولبنان، انتحروا خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت الصحيفة العبرية: "هذا رقم جزئي فقط، لأن الجيش الإسرائيلي يرفض نشر العدد الكامل للجنود الذين انتحروا أو حاولوا الانتحار، فيما وعد الجيش بأن تنشر البيانات نهاية العام، أي الشهر المقبل". وفق الصحيفة.

وأضافت: "حتى لو لم تكن هذه الحالات غير عادية، ولا توجد، وفقاً لمصادر في السلك الطبي، علائم على المزيد منهم، فإنها تعكس مدى الإرهاق العقلي لدى العديد من الجنود المنخرطين في الحرب". على حد وصفها.

ونقلت الصحيفة عن مصدر عسكري كبير قوله: "في الأسابيع القليلة الماضية، بعد أن هدأ القتال في غزة، وخاصة في الأسبوعين الأخيرين، عندما غادر العديد من القوات لبنان، نشهد بداية زيادة في عدد الجنود الذين يتقدمون بطلبات الحصول على مساعدة من طبيب نفسي، بما في ذلك في مجال الصحة العقلية، في العيادات الصحية التي افتتحناها". وفق الصحيفة.

وأضاف المصدر العسكري: "هؤلاء الجنود هم بالآلاف، ومعظمهم من المقاتلين الذين ظهروا مؤخرا، ونحن نستعد لعلاج أعداد أكبر في المستقبل، وقد تم فعلًا تشخيص أعراض ما بعد الصدمة لدى بعضهم". وفق قوله.

ومن جانبهم، قال خبراء في الجيش الإسرائيلي: "إن التأثير الحقيقي سيتجلى بعد عودة الجيش جزئياً إلى الحياة الطبيعية وانتهاء القتال إلى حد بعيد".