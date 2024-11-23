مجازر دموية في عدوان الاحتلال المتواصل على غزة لليوم الـ 414

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم الـ 414، مرتكبا مزيدا من المجازر الدموية، ومخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في الممتلكات في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي متواصل على مناطق متفرقة.

وبعد منتصف ليل الجمعة /السبت، استشهد 17 مواطنا في 3 مجازر جديدة ارتكبها الاحتلال بحق العائلات في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، ارتقى 7 شهداء وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلاً لعائلة عويضة في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة "شلدان" ما أدى إلى استشهاد 6 مواطنين بينهم 3 أطفال، وإصابة آخرين.

والشهداء هم: زكريا شاكر شلدان، محمد شاكر شلدان، دعاء شلدان، عبد الله شاكر شلدان، أنس عبد الله شلدان، وهدى أسامة شلدان.

كما ارتقى 3 شهداء، بينهم امرأتان، وأصيب عدد من المواطنين إثر قصف الاحتلال شقة سكنية في بناية إيلياء بمخيم النصيرات وسط القطاع.

وطالت غارة إسرائيلية منزل عائلة أبو سبلة بمحيط خيام النازحين في مخيم خانيونس جنوبي القطاع، ما أسفر عن 3 شهداء بينهم طفل، وأكثر من 24 إصابة.

وأمس الجمعة، أطلقت وزارة الصحة تحذيرا من توقف كامل المستشفيات في القطاع عن العمل، أو تقلص من خدماتها خلال الـ 48 ساعة القادمة، بسبب عرقلة الاحتلال إدخال الوقود، ودعمه لقطّاع الطرق الذين يمنعون إدخال شاحنات المساعدات.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و56 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و268 مصابا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفق وزارة الصحة بغزة.