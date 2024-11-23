فلسطين اليوم

استهدفت ضربة جوية "إسرائيلية" فجر اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، مبنى سكنياً في قلب بيروت بـ"خمسة صواريخ" ودمرته بالكامل، وسط أناء عن اغتيال قيادي بارز في حزب الله.

وادعت القناة 14 العبرية، أن سلاح الجو هاجم فجر اليوم مبنى وسط بيروت والمستهدف قيادي بارز في حزب الله.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر "أمني" قوله: " إن "إسرائيل" استهدفت فجر اليوم في بيروت مبنى كان يتواجد فيه رئيس دائرة العمليات في حزب الله محمد حيدر ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت عملية الاغتيال قد نجحت". وفق قولها.

واستفاقت العاصمة اللبنانية على مجزرة مروعة، إذ دمر طيران الاحتلال الإسرائيلي بالكامل مبنى سكنيا مؤلفا من ثماني طبقات بخمسة صواريخ في شارع المأمون بمنطقة البسطة"، مشيرة إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى.

هذا تدخل الحرب المفتوحة بين "إسرائيل" وحزب الله شهرها الثالث، وسط ارتقاء آلاف الشهداء اللبنانيين، ومقتل وإصابة العشرات من جنود الاحتلال.