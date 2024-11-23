سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت 23-11-2024

الساعة 07:46 ص|23 نوفمبر 2024
سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت 23-11-2024
سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت 23-11-2024

فلسطين اليوم

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 23-11-2024، هبوطاً كبيراً في تعاملاتها بالأسواق المحلية.

وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق، اليوم السبت، كما يلي:

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.70

سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.22

سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.85

سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.075

سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل
 

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