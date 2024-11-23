أسعار العملات
دولار أمريكي3.7
يورو3.86
جنيه مصري0.07
دينار أردني5.22
جنيه إسترليني4.64
سعر الدولار مقابل الشيكل اليوم السبت 23-11-2024
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم السبت 23-11-2024، هبوطاً كبيراً في تعاملاتها بالأسواق المحلية.
وجاءت أسعار صرف الدولار الأمريكي وباقي العملات الرئيسية المتداولة في الأسواق، اليوم السبت، كما يلي:
سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل: 3.70
سعر الدينار الأردني مقابل الشيكل: 5.22
سعر اليورو الأوروبي مقابل الشيكل: 3.85
سعر الجنيه المصري مقابل الشيكل: 0.075