جيش الاحتلال يصعد عدوانه على لبنان لليوم الـ 62

فلسطين اليوم

يدخل العدوان الإسرائيلي الواسع على لبنان يومه الـ 62، مخلفا عشرات الشهداء والإصابات و دمارا واسعا في سلسلة غارات جوية وقصف مدفعي على أنحاء متفرقة في الجنوب وبيروت والبقاع.

وصباح اليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد 11 شخصا وإصابة 23 آخرين، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت منطقة البسطا في بيروت.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية، بأن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مبنى سكنيا، مؤلفا من ثماني طبقات، في شارع المأمون بمنطقة البسطة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين.

وأضافت أن القصف تسبب بتضرر عدد كبير من المباني المحيطة، وأن فرق الإنقاذ لا تزال تعمل على رفع الأنقاض من المنطقة المستهدفة، وتحاول انتشال الجثامين.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر أمنية أن 4 صواريخ على الأقل أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت.

وجدد الاحتلال قصف الضاحية الجنوبية لبيروت بسلسلة غارات على منطقة الحدث.

وأغارت مسيرة إسرائيلية صباح اليوم على شاطئ مدينة صور في جنوب لبنان ما أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخر.

وليلة أمس، استشهد مدير مستشفى دار الأمل الجامعي، الدكتور علي علام، بقصف الاحتلال منزله في بلدة دورس بالبقاع شرق لبنان.

ووفق أرقام وزارة الصحة، استهدف الاحتلال خلال هذه الحرب وحتى نهاية يوم الخميس، 94 من المراكز الطبية والإسعافية، و40 مستشفى، و249 من الآليات التابعة للقطاع الصحي، ونفذت اعتداءات على 67 مستشفى و227 من الجمعيات الإسعافية

وفجر اليوم شنّ طيران الاحتلال سلسلة غارات على مدينة صور ومحيطها.

كما شن الاحتلال الإسرائيلي غارة عنيفة على منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبية لبيروت، وأخرى على الشياح أسفرت عن استشهاد 5 مسعفين.

واستهدفت غارة إسرائيلية مبنى في منطقة بئر العبد في الضاحية الجنوبية، ما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات.

وتعرضت بلدة الناقورة لقصف عنيف وغارات على أحيائها، بالقنابل الحارقة، ومحاولات توغل باتجاهها من الجهتين الشرقيّة والجنوبيّة، كما باتجاه وادي حامول والبياض.

وارتفعت حصيلة العدوان على لبنان إلى 3645 شهيدا و15355 مصابا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق بيان وزارة الصحة أمس الجمعة.