الاحتلال يقتحم بلدات ويعتدي على طاقم إسعاف ويعتقل مسعفة في الضفة

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، تمركزت في منطقتي "البوابة" و"الجامع الكبير".

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشباب الثائر وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة، حيث أطلق جنود الاحتلال الغاز السام بكثافة.

كما اقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال بلدة جلبون في جنين، ونفذت حملة مداهمات في البلدة.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال على أفراد طاقم إسعاف تابع لبلدية عقربا، واعتقلت ضابطة إسعاف، خلال تغطية مواجهات في قرية أوصرين، جنوب نابلس.

وقال ضابط إسعاف، إن قوات الاحتلال احتجزت أفراد الطاقم واعتدت عليهم وحققت معهم ميدانيا، وفتشت المركبة، قبل أن تعتقل ضابطة الإسعاف رنا أبو صقر.

وأضاف أن طاقم الإسعاف، كان يغطي المواجهات المندلعة في قرية أوصرين المجاورة، خلال تعرضه للاعتداء.