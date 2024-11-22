مستوطنون يقتحمون المسجد الإبراهيمي في الخليل ويقيمون طقوساً تلمودية

فلسطين اليوم

اقتحم الآلاف من المستوطنين، من بينهم"وزير الأمن القومي" في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير، مساء اليوم الجمعة، المسجد الإبراهيمي في الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر اليوم، المسجد الإبراهيمي أمام المصلين المسلمين، واستباحته أمام المستعمرين بذريعة الأعياد اليهودية.

كما أغلقت قوات الاحتلال البلدة القديمة وفرضت حظرا للتجول في عدة أحياء منها تمهيدا لاقتحام المستوطنين، الذين اقتحموا بالآلاف شوارع البلدة والمناطق المغلقة في مدينة الخليل ومحيط الحرم، وذلك عبر شوارع حارة جابر، وواد الحصين والسلايمة.

وقال مدير الحرم الإبراهيمي معتز أبو سنينة إن قوات الاحتلال أجبرت موظفي الحرم والأوقاف على مغادرته، تمهيدا لاقتحام المستوطنين للحرم وساحاته.

وأشار إلى أن الاحتلال أعلن إغلاق الحرم من قبل صلاة العصر إلى غاية مساء غد السبت، وشدد من إجراءاته على الحواجز العسكرية وبوابات المسجد ومنع العديد من المواطنين من الصلاة بالحرم.

ويوجد المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة بالخليل التي يفرض الاحتلال الإسرائيلي سيطرته عليها، ويسكن فيها عنوة نحو 400 مستوطن يحرسهم نحو 1500 من جنود الاحتلال، وسط انتشار عشرات الحواجز العسكرية.

ويغلق الاحتلال الحرم 10 أيام سنويا بشكل كامل، بحجة الأعياد اليهودية، ويسلب حق المصلين الفلسطينيين في الصلاة فيه.